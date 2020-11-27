Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 02:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 778 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 778 bin 571'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 88 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 289'a çıktı.
COVID-19 vaka sayısı 3 bin 69 artışla 778 bin 571'e ulaştı.
Bugüne kadar 5 milyon 383 bin 78 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 716 bin 444'ü iyileşti.
Kıta genelinde şu ana kadar COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 132 bini geçti.
Etiketler: Afrika Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Virüs
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