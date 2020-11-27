Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 88 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 289'a çıktı.

COVID-19 vaka sayısı 3 bin 69 artışla 778 bin 571'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 383 bin 78 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 716 bin 444'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 132 bini geçti.