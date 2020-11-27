Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü tüm dünyada üzüntüyle karşılandı

Maradona'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Suriyeli ressam Aziz Al Asmar, İdlib kentinde Esed rejiminin saldırıları sonucu yıkılan binanın duvarına Diego Armando Maradona’nın resmini çizdi.

"Maradona’nın ölüm haberini üzüntüyle duydum"

Tüm dünyaya mesaj vermek için Maradona'nın resmini rejim tarafından yıkılan duvara çizdiğini söyleyen Aziz Al Asmar, "Dün dünyaca ünlü, efsane futbolcu Maradona’nın ölüm haberini üzüntüyle duydum. Tüm dünyada dikkat çekmek ve mesaj vermek için, dünyaca ünlü Futbolcu Maradona’nın resmini Esed rejimi tarafından yıkılan binaya yapmaya karar verdim” dedi.

Suriyeli sanatçı daha önce de, ABD'de polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülen George Floyd'un resimini çizerek tüm dünyaya mesaj vermişti.

Haber: Hasan Yetmez