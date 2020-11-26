Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, narkotik ekiplerinin kent merkezinde bir depoya düzenlediği baskında 14 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Baskının düzenlendiği gıda deposunda 4 kişinin de gözaltına alındığını aktaran Kemal, yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiğini söyledi.

Kemal, uyuşturucu maddeyi Kerkük ve başka kentlerde piyasaya sürme hazırlığı olduğu bilgisini verdi.

Kerkük'te ilk kez bu miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkati çeken Kemal, gözaltına alınan 4 kişinin mahkemeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.