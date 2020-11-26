Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 563 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 563 yeni vaka görüldü.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 340 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 957'ye çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 563 artışla 2 milyon 183 bin 660'a yükseldi.
Hastanelerde 4 bin 18'i yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 310 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1684 artışla 158 bin 236'ya ulaştı.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,2 oldu.
Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, gelecek hafta hükümetin aşı stratejisinin açıklanacağını söyledi.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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