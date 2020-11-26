Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da 822 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850 oldu.
İtalya'da, son 24 saatte 29 bin 3 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başlangıcından beri virüs kapan toplam kişi sayısı 1 milyon 509 bin 875 oldu.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, aktif Kovid-19 hasta sayısı da 795 bin 845'e çıktı, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 846'ya geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 24 bin 31 artarak 661 bin 180 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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