Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna, 5 Bayraktar İHA satın alacak
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, gelecek sene 5 Bayraktar İHA satın alacaklarını duyurdu.
Armiya inform sitesinin haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, ordunun ihtiyaçları kapsamında 2021'de 5 yeni Bayraktar İHA satın alınmasına karar verildiğini açıkladı.
Ukrayna, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı SİHA Ukrayna
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