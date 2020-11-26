Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Hückelhoven Merkez Camii'nde uygulanmaya başlanan sistemle, cami cemaati her seferinde kağıt kalem kullanarak kayıt olmak yerine bir kere kayıt yaparak aldığı barkodu özel olarak hazırlanan sisteme okutarak, vakit kaybetmeden camiye giriş yapabiliyor.

Aynı zamanda bilgisayar mühendisi olan DİTİB Hückelhoven Merkez Camii Dernek Başkanı Adem Onur, cemaatin işini kolaylaştırmak ve zaman kaybının önüne geçmek için böyle bir sistem icat ettiğini söyledi.

Onur, "Camiye girişte barkod destekli bir sistem oluşturduk. Camiye gelen her bir kişiye özel verilen barkod uygulamasıyla, girişte kart okuyucusuyla kişi bilgileri kayıt altına alınıyor. Dijital uygulamada kişinin adı, adresi ve ulaşılabilecek telefon numarası kaydediliyor" dedi.

"Cemaatin camiye girdiği tarih ve saat kayıt altına alınıyor"

Sistemin çalışabilmesi için bir kereye mahsus kişisel veri girişlerinin yapılması gerektiğini belirten Adem Onur, "Uygulamanın sürekli aynı bilgilerle çalışması için kişi bilgilerinin olması gerekiyor. Cemaatle temassız olma özelliği, hijyen ve sosyal mesafe açısından büyük öneme sahip olan uygulama, girişlerde işlemi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Camiye gelen cemaatin girdiği tarih ve saat kayıt altına alınıyor. Uygulama cep telefonu ile de yapılabiliyor. Kendi camimizde uygulamaya başlattığımız dijital giriş sistemi şu ana kadar kusursuz çalışıyor. Alınan veriler camimizde saklı tutulacak" açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda Köln DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı da olan Onur, camilerinde pilot proje olarak uyguladıkları sistemi talep gelmesi halinde diğer camilerle paylaşmaya hazır olduklarını da söyledi.