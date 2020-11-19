Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terörist taziyesi için HDP yine en önde
[2016-Alican Önlü, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katıldı. / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırmızı kategoride yer alan ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist İsmail Sürgeç için HDP milletvekili Alican Önlü taziye ziyareti yaptı.
Güvenlik güçlerine yönelik birçok saldırının faili ve planlayıcısıydı. Sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç, bölücü terör örgütü PKK'nın yurt içindeki bir numaralı ismi olarak biliniyordu.
Kırmızı kategoride yer alan Sürgeç, 10 Kasım'da Tunceli kırsalındaki Ahpanos Vadisi'nde etkisiz hale getirildi. HDP, eli kanlı teröristin ailesine taziye ziyareti yaptı.
2017'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın katledildiği saldırının talimatını da veren teröristin ailesine HDP'li milletvekili Alican Önlü başsağlığı diledi.
HDP'li birçok vekil, daha önce de terörist cenazelerine ve taziyelerine katılmıştı.
Etiketler: HDP
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