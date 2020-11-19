Güvenlik güçlerine yönelik birçok saldırının faili ve planlayıcısıydı. Sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç, bölücü terör örgütü PKK'nın yurt içindeki bir numaralı ismi olarak biliniyordu.

Kırmızı kategoride yer alan Sürgeç, 10 Kasım'da Tunceli kırsalındaki Ahpanos Vadisi'nde etkisiz hale getirildi. HDP, eli kanlı teröristin ailesine taziye ziyareti yaptı.

2017'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın katledildiği saldırının talimatını da veren teröristin ailesine HDP'li milletvekili Alican Önlü başsağlığı diledi.

HDP'li birçok vekil, daha önce de terörist cenazelerine ve taziyelerine katılmıştı.