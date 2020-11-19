Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 14:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni tedbirlerin amacının, hastalığın yayılımını azaltmak olduğunu belirterek, "Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.
Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs
Son Haberler
- 15:14
- 14:59
- 14:58
- 14:50
- 14:56
Sıradaki Haber
AK Partili Turan: Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz