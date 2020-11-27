Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Asya grubu adına konuştu.

İslam ümmetinin nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını barındıran Asya'nın, ümmetin küresel çıkarlarını korumak için kilit role sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Asya pek çok açıdan yükseliyor. Ümmet bu yükselişte hak ettiği yeri almalıdır. İİT Asya Grubu, bu güçle, dünya çapında ortak İslami eylemde bulunmaya kararlı" dedi.

"İslamofobi hiç olmadığı kadar yükselişte"

Çavuşoğlu, halen koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, yeni aşılarla ilgili raporların kendilerini cesaretlendirdiğini söyleyerek, "Üyelerimizin neredeyse yarısının en az gelişmiş ülkeler olduğu göz önüne alındığında, aşının herkes için, özellikle de en savunmasız olanlar için mevcut olması gerektiğini desteklemeliyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bu yılın, herkes için zorlayıcı bir yıl olduğunu anlatarak, COVID-19 salgının yanı sıra İslamofobinin hiç olmadığı kadar yükselişte olduğunu ve normalleşme çabalarının, İsrail'i ve acımasız uygulamalarını cesaretlendirdiği açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

"Ortak kararlılığımızı tazelemeliyiz"

İsrail'in ilhak planlarını askıya alma kararının bir aldatmaca olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, yerleşim yerlerinin genişlemesinin ise en yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekti.

Çavuşoğlu, "Amaçları çok net: Bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin Devletini fiziksel olarak imkansız kılmak" dedi.

Kudüs'te büyükelçilikler açma yönündeki eşgüdümlü uluslararası girişimlerin de Kudüs'ün statüsünü zayıflatmayı hedeflediğini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Filistin meselesinin, İİT ülkelerinin gözünde merkezdeki yerini kaybettiğine dair artan bir yanlış algı var. Hatta bazıları bunun belirli üyeler tarafından bir 'yükümlülük' olarak görüldüğünü iddia ediyor. Ne yazık ki, Filistin davasının düşmanları, böylesi bir yanlış algıyı teşvik etmek için bizim bölünmemizden yararlandılar. Bu nedenle ortak kararlılığımızı tazelemeliyiz. Bu teşkilatın temelinde yatan davada birleşemezsek, ümmetin birliğini nasıl savunabiliriz? Sözümüzü kim ciddiye alacak? Resim net: Güvenilirliğimiz tehlikede."

Azerbaycan'ın revizyon önerilerini kabul etmeye davet etti

Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ortak bildirinin, bölgede kalıcı barış için umut verici bir adım olduğunu anlatarak, bildirinin BM, AGİT ve İİT kararlarına uygun olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden teyit ettiğini söyledi.

İİT Genel Sekreterliğinin ateşkese ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, herkesi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin, karar taslaklarıyla ilgili Azerbaycan'ın revizyon önerilerini kabul etmeye davet etti.

[Fotoğraf: AA]

"İslamofobi ve ırkçılık, göçmen karşıtı söylemlerle besleniyor"

Çavuşoğlu, İslam karşıtlığının, özellikle Avrupa'da yükselişte olduğunu söyleyerek, "Ne yazık ki bu eğilim azalmayacak. İslamofobi ve ırkçılık, göçmen karşıtı söylemlerle besleniyor. Bununla birlikte göçmenler ve Müslümanlar, topluluklarına katkıda bulunmaya devam ediyor. Bunun en son örneği, Almanya'da yaşayan iki Türk tarafından COVID-19 aşısının geliştirilmesidir" dedi.

"Avrupa'da vizyon sahibi liderler yok"

İslam'a ve Müslümanlara karşı saldırgan yayınlar, hakaret ve nefret söylemlerinin de arttığını ve tüm inananlara hakaret edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ne yazık ki Avrupa'da vizyon sahibi liderler yok. Hatta bazıları kutsal dinimizi yeniden düzenlemeye cesaret ediyor. 'Terörle mücadele' bahanesiyle Batı'daki milyonlarca Müslümanın huzuru ve esenliği tehlikeye atılıyor" dedi.

Son zamanlarda, okul çağındaki 4 farklı kökene sahip en az 14 Müslüman çocuğun evlerine düzenlenen baskın sonrasında Fransız polisi tarafından gözaltına alındığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Aileleriyle görüşmelerine izin verilmeden 11 saat tutuldular. Terörist muamelesi gördüler. Çocuklara bu kadar insanlık dışı davranılmasını ne haklı gösterebilir?" sözlerini kullandı.

Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'ne destek

Çavuşoğlu, Al-i İmran Suresi'nin 103. ayetindeki "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünmeyin" ifadelerini hatırlatarak, "Bu tehlikeli retorik ve eylemlere uyanmalıyız. Kırmızı çizgilerimizle ilgili net bir mesaj göndermeliyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bu nedenle Pakistan'ın 15 Mart'ı "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olarak belirleyen taslak kararını desteklediklerini söyledi.

"İİT İslamofobi Gözlemevi güçlendirilmeli"

İlgili "İrtibat Grupları'nın" etkinleştirilmesi ve "İİT İslamofobi Gözlemevi"nin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Ayrıca, Uygurlar, Rohingyalar, Kıbrıs Türkleri ve Yunanistan'daki Türk Müslüman azınlık, Cammu ve Keşmir'deki kardeşlerimizin, Avrupa'daki Müslümanların ve diğerlerinin temel hak ve özgürlükleri için sesimizi yükseltmeliyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Sahel bölgesindeki barış ve istikrarın önemine de vurgu yaparak, "Sahel'deki kardeşlerimizin teröre karşı mücadelelerinde ilgili BM kuruluşları da dahil olmak üzere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Genel Sekreter Afrika Grubu'ndan seçilecek

Çavuşoğlu, 47. Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bir sonraki Genel Sekreteri seçme görevi olduğunu belirtti. İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in sıkı çalışmasını ve özverisini takdir ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, Useymin'e hizmetleri için teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Belirlenen kurallar ve yönetmelikler ve coğrafi rotasyon ilkesi doğrultusunda, bu toplantıda bir sonraki Genel Sekreter Afrika Grubu'ndan seçilecektir. Afrika Grubu'ndan aday gösterilen adayları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Afrika Grubu'nun bugün "üzerinde uzlaşma sağlanan tek bir adayın" bulacağını fazlasıyla umduklarını anlatan Çavuşoğlu, bunun olmaması durumunda bu Afrikalı adaylar arasında gizli oylamaya gidilmesi gerekeceğini söyledi.

"Birlik içinde hareket etme yeteneği bizi güçlendirecektir"

Çavuşoğlu, İİT'nin en uygun adayı seçerek "tanınmış Afrika haysiyetini onurlandıracağına" inandığını anlatarak, şunları söyledi:

"25 Mayıs 1963'te Afrikalı kardeşlerimiz meseleleri kendi ellerine almak için ayağa kalktılar. Bağımsızlıklarını desteklemek ve sömürgecilikten kurtulmak için birlik içinde hareket ettiler. İİT kesinlikle bu ruhtan yararlanacaktır. Çeşitlilik ile birlik içinde hareket etme yeteneği bizi güçlendirecektir."

Çavuşoğlu, yakın zamanda vefat eden İİT Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Ahmed Ssenyomo'ya da saygılarını sundu.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca nazik konukseverliği için de Nijer'e minnettarlığını belirtirken, tüm İİT üyesi devletlere ve onların kardeş halklarına barış, refah ve sağlık dileğinde bulundu.