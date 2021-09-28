Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürüttü. Terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresi için MİT Başkanlığıyla koordineli çalışma yürütüldü.



Büfe, ankesörlü hatlardan örgüt sorumluları ile haberleştikleri tespit edilen, aralarından birinin bir başka soruşturmada ByLock kullandığı için ifade verdiği ortaya çıkan şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.



10'u ilişiği kesilmiş mühendis

Daha önce savunma sanayi alanında faaliyet gösteren TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışan ve ilişiği kesilen 10 şüpheli ile 3’ü aktif görevde olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Devlet sırrı projelerde yer almadılar



Şüphelilerin çoğunluğunun elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olduğu öğrenildi.



Örgütün savunma sanayi kuruluşlarına sızmış mensuplarının, devlet sırrı kapsamında yürütülen projelerde görev almadıkları belirtildi.

