Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
27 bin 188 yeni vaka
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 25 bin 160 kişi iyileşti, 206 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü tabloda, 27 bin 188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." dedi.
Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız. pic.twitter.com/PmhIAE5Nbv— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2021
Sıradaki Haber
Diyanet'ten yapay et açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz