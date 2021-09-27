Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Karabağ savaşında şehit düşen askerler için Aliyev'e bir kez daha taziye dileklerini iletti ve elde edilen zafer dolayısıyla da tebriklerini ifade etti.

Görüşmede Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ın savaş döneminde Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi destekten övgüyle bahsetti.

Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Karabağ" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılı dolayısıyla Twitter'dan bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycandır" dedi.