Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Karabağ" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılı dolayısıyla Twitter'dan bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycandır" ifadelerine yer verdi.
Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2021
Qarabağ Azərbaycandır pic.twitter.com/U6E8SGi1IJ
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Dağlık Karabağ
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