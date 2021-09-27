Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılı dolayısıyla Twitter'dan bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycandır" ifadelerine yer verdi.