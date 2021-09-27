Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.55'te başlayan toplantı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor.

Toplantıda neler görüşüldü?

Toplantıda gündem, fahiş fiyatlarla mücadeleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı.

En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masadaydı.

Artan vaka ve vefat sayıları da ele alındı

Koronavirüsle mücadele de gündem başlıklarından biriydi. Yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayılarıyla aşılama oranları ele alındı.

Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum gerçekleştirdi.

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı da kabinenin gündemindeydi.

Hangi yasaların öncelikli olacağına ve çalışma takviminde yol haritasının nasıl şekilleneceğine kabinede karar verilmesi bekleniyordu.

Erdoğan'ın ABD'deki temasları da gündemde

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'deki temaslarıyla ilgili istişare ve değerlendirmelerini paylaşması da bekleniyordu.