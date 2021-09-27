Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet'ten yapay et açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun "yapay etin" caiz olduğuna yönelik fetvasının bulunmadığını açıkladı.
Diyanetten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur."
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı
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