Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin son yıllarda birbiriyle en çok görüşen liderlerden.

İki lider en son 5 Mart 2020'de yüz yüze görüştü. Koronavirüs salgını nedeniyle, son bir buçuk yılda yüz yüze görüşmeler yerini telefona bıraktı.

İkili ilişkilerdeki ekonomik hedefleri gerçekleştirmek için çokça mesai yapıldı, bölgesel sorunlara çözüm arandı. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki askeri ve siyasi durum, Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerin en önemli konuları arasında yer aldı.

En önemli gündem "İdlib"

Ankara ve Moskova, 2017'den bu yana İdlib'e özel mesai harcadı. İdlib çevresindeki insani felaketi önlemek amaçlandı, bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatıldı.

17 Eylül 2018'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in imzaladığı anlaşma önemli bir adım oldu. Bu sayede Rusya ve rejimin bölgedeki saldırılarının bir müddet önüne geçildi.

Ancak Esed rejimi imzalanan anlaşmaları sık sık ihlal etti. Erdoğan ve Putin, artan gerginliği azaltmak üzere Moskova'da bir araya geldi.

İdlib sorunu son 3 yıldır Türkiye-Rusya ilişkilerindeki en kritik konu haline geldi. İki ülke liderleri Erdoğan ve Putin, ilişkilerin önündeki bu engeli aşmak için adeta bir mekik diplomasisi yürüttü. Bu konu Soçi'de yeniden bir araya gelecek olan taraflarca bir kez daha müzakere edilecek.

Kritik başlıklardan biri Libya

Libya, "iki ülke arasındaki" bir diğer önemli başlık. Erdoğan ve Putin, 19 Ocak 2019'da Berlin'de Libya konusunu detaylıca ele aldı. İki tarafın çabaları sonuç verdi, Libya'da Darbeci Hafter, BM'nin önderliğinde kurulan geçiş hükümetini tanımak zorunda kaldı.

Türk askeri Azerbaycan'da

İki liderin son bir yıldır sıcak gündemlerinden bir diğeri ise hiç kuşkusuz Dağlık-Karabağ. Azerbaycan'ın savaşarak işgalden kurtardığı topraklarında barışı sağlamak için Türk-Rus gözlem gücü, tarafların inisiyatifiyle kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barış ve istikrarı sağlamak amacıyla altılı bir platform kurulmasını önerdi.

Ankara ve Moskova'nın S-400 mesaisi



İlişkilerdeki en kritik konulardan biri de S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınması oldu. ABD ve NATO'dan gelen tüm baskılara rağmen Ankara, Moskova'dan hava savunma sistemlerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda tedarik etti.



Ve ekonomik ilişkiler... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 8'inci Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısını Nisan 2019'da Moskova'da düzenledi.

Enerji iş birliği perçinlendi

Putin'in Ocak 2020'de İstanbul'da katıldığı törenle devasa bir proje olan Türk Akım Boru hattının açılışı yapıldı.

Putin ve Erdoğan'ın Akkuyu mesaisi

Erdoğan ve Putin, bu yıl 10 Mart'ta da Türkiye'nin ilk nükleer enerji güç santrali olan Akkuyu projesinin 3'üncü reaktörünün temelini çevrim içi görüşme ile attı.

Haber: Eşref Yalınkılıçlı