KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacakları üçlü görüşme için BM Genel Merkezi'ne geldi.



Anastasiadis binaya girişte gazetecilerin ''Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?'' sorusuna "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım" yanıtını verdi.

“İki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri”



Rum liderin yanıtı, BM genel Merkezi'ne girerken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a soruldu.



Tatar, "Bizim devletimiz zaten 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. Bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez'' dedi.