2016 yılında Trabzon Emniyeti, FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına art arda operasyonlar düzenledi. Operasyonların birinde, Karadeniz Teknik Üniversitesinden ihraç edilen bir doçent tutuklandı.

Eski akademisyenin ikametinde yapılan aramada, kazan dairesine de inildi ve yakılmaktan son anda kurtarılan belgeler ile onlarca DVD'ye ulaşıldı. 90 CD ve DVD'nin incelemesi tam 2 yıl sürdü. Ele geçirilen CD ve DVD'lerin içerisinde FETÖ'nün yapılanması hakkında çok önemli bilgilere ulaşıldı.

FETÖ'nün gizli sorumlularının el kitabı önemli delillerden

Üzerinde "Karışık Kuran Hatim" yazan DVD'de "Düstur" isimli klasör tespit edildi, 17 dosyadan oluşan klasör çözümlendi. 1995 yılında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla yazıldığı tespit edilen 258 sayfalık belgeye ulaşıldı.

4 bölümden oluşan örgüt yöneticilerinin el kitabı en önemli delillerden biri oldu. "Düstur" da örgütün gizli sorumlularına verilen talimatlar arasında şu başlıklar yer alıyordu:

"Önemli noktalara dava çilesi çekmemiş kimseyi sokmayacağız. Tekrar tekrar imtihandan geçmiş kimseleri sokup herkesi karıştırmayacağız. Herkes kendini işin ortasında zannedecek ama biz çok gizli bir dairede işin hesaplarını ve planlarını yapacağız."

Örgütün el kitabında, farklı meslek gruplarına nasıl yaklaşım sergileneceği, sohbet toplantılarının ne sıklıkla yapılacağı da detaylandırılıyor. Talebe hizmetleri başlığı altında ise soru cevaplar ile takip, yerleştirme, derecelendirme, yurtlar ve bağışlar ele alınıyor.

FETÖ'nün talimatıyla 276 bin 785 kişi fişlendi

2020 yılında FETÖ'ye yönelik başka operasyonda da bir hafıza kartı ele geçirildi.

Dijital verilerde "ByLock" görüşme içerikleri ile örgütün yapılanmasında yer alan 4 bin 672 kişinin bilgilerine ulaşıldı.

FETÖ'nün fişlediği 276 bin 785 kişinin bilgileri de bu hafıza kartında ortaya çıkarıldı. O fişlemelerin talimatının da "Düstur" adlı belgeyle verildiği belirlendi.

Trabzon Terörle Mücadele Şubesi ekibinin deşifre ettiği belgeler, Türkiye genelinde emniyet birimlerine dağıtıldı. Bu sayede örgüte yönelik birçok operasyon gerçekleştirildi.

Kendini gizleyen örgüt yöneticileri ve üyeleri "Düstur"un çözülen şifreleri sayesinde adalet karşısında hesap vermeye devam ediyor.

Haber: Fatih Doğan

Kamera: Okan Uzun

Kurgu: Hasan Natır