ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Joe Biden'ın başkanlığının tescili oturumu sırasında polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Silahların ateşlendiği olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 52 kişi gözaltına alındı.

Olaylara bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Hukuku tanımayan eylemler meşru değil"

"Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir."

"Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir"

"Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir."

"Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz"

"ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz."