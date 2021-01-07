ABD'deki gelişmelere Türkiye'den üst düzey değerlendirmeler geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, tarafları sükunete davet etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "ABD'de demokrasinin işler hale geleceğine ilişkin inancımızı koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" dedi.

"Tarafları sükunete davet ediyoruz"

Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. ABD'de yaşananlara ilişkin "olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz" dedi. Sorunların hukuk ve demokrasi içerisinde çözülmesi gerektiğini ifade etti. Şentop "Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz" açıklamasını yaptı.

"ABD'de demokrasinin işler hale geleceğine dair inancımızı koruyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuya ilişkin açıklama yaptı. Altun "ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" dedi.

"Endişeyle takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan açıklama yaptı. Kalın "Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" değerlendirmesi yaptı.

Türk vatandaşlarına uyarı

Dışişleri Bakanlığı ABD'deki Türk vatandaşlarını uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarına kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi. Açıklamada, "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi. Ayrıca, tüm taraflar sağduyuya davet edildi.

"Siyaset dilinde gayrimeşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'de yaşanan gelişmelerin, demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, şunları kaydetti:

"ABD'de yaşanan gelişmeler demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli. Siyaset dilinde gayrimeşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor."