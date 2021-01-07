Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 01:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: ABD’de demokrasinin bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz
[Fotoğraf: AA]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'deki olaylara ilişkin, "ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Altun, "ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" dedi.
ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz. https://t.co/XGhgh5b4ZP— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 6, 2021
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