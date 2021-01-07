Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 02:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Toplantının gündeminde aşı var.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantı saat 17.00'de başlayacak.
Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Yerli aşıda son durum
Yerli aşılardan umut verici haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"3 aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi" dedi. Bir aşı adayının ise faz 3 insan deneylerine nisan ayında başlamasının ve yaygın kullanıma geçmesinin beklendiğini söyledi.
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