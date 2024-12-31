"FETÖ'nün ankesörü"ne takılan eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturmalara devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen ankesörlü ve ardışık aramalara ilişkin soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamları tarafından ardışık arandığı tespit edilen eski astsubay Ufuk K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 7 Aralık'ta gözaltına alınan ve tutuklanan Ufuk K. hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Başsavcılığın iddianamesinde, şüpheli Ufuk K'nin örgüt üyelerince 68 defa arandığı tespitine yer verildi.

Ardışık arandığı tespit edilen GSM hattının, şüpheli Ufuk K'nin babası Ş.K. adına kayıtlı olduğu ancak HTS ve baz kayıtlarından telefon hattının şüpheli Ufuk K. tarafından kullanıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Ufuk K., "Telefon numarasını ben kullanmıyorum. Ş.K. benim babam olur. Bu aramaların ne amaçla ve kim tarafından yapıldığı konusunda bilgim yoktur." savunmasını yaptı.

İtirafçı astsubay teşhis etti

İddianamede, şüpheli hakkında FETÖ ile irtibatlı olduğunu itiraf eden eski astsubay Burak C'nin ifadeleri de yer aldı.

İtirafçı Burak C, üniversiteye hazırlandığı dönemde şüpheli Ufuk K'yi örgüt evlerinde ve askeri okullara hazırlık gruplarında gördüğünü belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, toplanan deliller, itirafçı ifadeleri ve arama kayıtları kapsamında şüpheli Ufuk K'nin üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Ufuk K'nin cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle örgütün amacı stratejisi yapılanması ve faaliyetleri itibarıyla hareket ettiği belirlenmiştir. Şüphelinin örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda gizli toplantılara katılması, 'gel' dendiği zaman geldiği 'git' dendiği zaman gittiği, 'sohbet' adı altında değişik zamanlarda toplantılara katıldığı, ikrar içeren savunması, tanık beyanları, arama kayıtları bir arada değerlendirildiğinde üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."