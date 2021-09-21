Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün 126 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi
Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, FETÖ'nün yaklaşık 126 milyon euroluk tazminat talebini reddetti.
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi.
Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep eden örgüt, Türkiye'den yaklaşık 126 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu.
ICSID talepleri reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre mahkeme masrafların büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verdi.
Etiketler: FETÖ Son Dakika
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