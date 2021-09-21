Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi.

Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep eden örgüt, Türkiye'den yaklaşık 126 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu.

ICSID talepleri reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre mahkeme masrafların büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verdi.