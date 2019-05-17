İstihbari kaynaklardan elde edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan, örgütün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen şüpheliler ile “Örgüt üyelerine yardım ve yataklık ettikleri, firari üyelerin saklanması için hücre evlerini finanse ettikleri" ve ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında aktif polis memuru, öğretmen ve görevden ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

22 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Kocaeli, Ordu, Ankara ve Antalya’da yapılan eş zamanlı operasyonla 22 kişiyi yakaladı.

Örgüt evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, iletişim için kullanılan dijital cihazlar ile toplamda 14 bin 450 dolar ile 3 bin 300 TL ele geçirildi.

FETÖ'cülerin ByLock yazışmaları ortaya çıktı. İstihbarat kurumlarını çökertmeye yönelik faaliyet içinde olan ve gözaltı kararı verilen 48 kişiden 22'si yakalandı. Detayları @trthaber muhabiri Murat Can Öztürk aktardı.https://t.co/W3DDz4uxTd pic.twitter.com/maDaLS4RPO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Mayıs 2019

Şüphelilerin ByLock yazışmalarına ulaşıldı

Operasyonda, şüphelilerin ByLock üzerinden yaptıkları yazışmalara da ulaşıldı. Yazışmalarda, şüphelilerin, devletin istihbarat kurumlarının örgütsel faaliyetleri çökertmek amacıyla yaptıkları çalışmaları önceden fark ederek tedbir aldıkları, Örgüte müzahir eğitim kurumlarında yeni ve gizli bir yapılanmaya gittikleri, Siyasi alanda algı faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Kaynak: TRT Haber