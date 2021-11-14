Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Hudut Kartalları" Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı geçişleri bir kez daha engelledi.

Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK üyelerinin de aralarında olduğu 6 kişi yakaladı.

Şüphelilerden 3’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.