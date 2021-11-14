Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ ve PKK üyeleri Yunanistan sınırında yakalandı
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 6 kişi yakaladı. Şüphelilerden 3’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütüne üye oldukları belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Hudut Kartalları" Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı geçişleri bir kez daha engelledi.
Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK üyelerinin de aralarında olduğu 6 kişi yakaladı.
Şüphelilerden 3’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/lty8XBCFHh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2021
Etiketler: Edirne FETÖ PKK/KCK Yunanistan
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