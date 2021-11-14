Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 15 Kasım'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran'a resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.