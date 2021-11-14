Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 13:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 15 Kasım'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran'a resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İran Mevlüt Çavuşoğlu
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