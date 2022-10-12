Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ üyesi Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesi istendi
[Fotograf: AA]
Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini istedi.
FETÖ üyeliğinden hakkında dava bulunan Güven'in, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin hazırladığı talepname doğrultusunda Almanya'dan iadesi talep edildi.
İade dosyası Adalet Bakanlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya gönderildi.
Etiketler: Adalet Bakanlığı FETÖ Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
AB Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz