FETÖ'nün istihbarat içerisindeki gizli yapılanmasına ilişkin çarpıcı tespit ve ifadeler bir mahkeme kararında yer aldı. Buna göre FETÖ "Filemaker" isimli bir bilgisayar programı üzerinden fişleme yapıyordu.

İstihbarat çalışanlarını gruplandırdılar

İstihbarat içindeki FETÖ'cüler, diğer istihbaratçıları takip ediyor hatta özel cihazlarla dinliyordu. İstihbarat çalışanları, örgüte bakış açıları ve özel yaşantılarına göre gruplara ayrılıyordu. FETÖ'nün gizli istihbarat sorumlusu Ö.K'nın ifadeleri:

"Gizli yapılanma içerisinde bize bağlı hareket eden istihbarat personeli istenilen bilgileri bize getirirdi. Bu bilgileri örgütsel manada üstümüz konumunda bulunan Tahir kod adlı M.K.'ya veriyorduk. 2011 Yılının Eylül ayında yapılan bir toplantıda Tahir yeni bir program olan 'Filemaker' kullanılacağını bize söyledi. Tüm temsilcilere sahip oldukları bölgeler tanımlanmıştı. Bunun için herkese ayrı kullanıcı adı ve şifre verildi. "

FETÖ'nün gizli istihbarat sorumlusu Y.U da ifadesinde, "Filemaker üzerinden herhangi bir şahsın tüm ikametgah, SGK, araç alım satım, eğitim, seyahat, köken, Fetullah Gülen iltisakı, üzerine kayıtlı telefon, varsa adli süreçleri, polis ifadeleri, otel kayıtları, yurt dışı giriş çıkış saatleri, 1. 2. 3. derece akraba bilgileri gibi çok kapsamlı bilgilere erişebiliyordum" sözlerini kullandı.

"FETÖ elebaşı milli güvenlik bilgileriyle özel ilgileniyordu"

Gerekçeli karardaki ifadelere göre FETÖ, istihbarat içinde 90'lı yıllarda örgütlenmeye başladı. İstihbarata soktukları FETÖ'cülere "öğrenci" diyorlardı.

Hepsi gizli bir sorumluya, onlar da örgütün sözde MİT sorumlusuna bağlıydı. Gizli istihbarat sorumlusu direk FETÖ elebaşı ile görüşüyordu. Karardaki ifadelere göre, elebaşı Fetullah Gülen'in istihbarat yapılanmasına özel ilgisi bulunuyordu.

Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili her şeyi öğrenmek istiyordu. Bu yüzden gizli istihbarat yapılanmasına yerleştirilen FETÖ mensupları da özenle seçildi.

Gizli yapılanma için seçilen FETÖ'cülerin ailesinde başka örgüt mensubu olmamasına dikkat ediliyordu.

Haber: Yiğitcan Karatepe