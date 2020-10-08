Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'de üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski emniyet mensuplarının örgütün hücre evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner, Etimesgut ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

Kılık değiştirerek dışarı çıktılar

Şüphelilerin, yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları tespit edildi.

Örgütsel Doküman ele geçirildi

Firari FETÖ mensuplarının, ayrıca hücre evinin deşifre olmaması için aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerde, kiraladıkları eve yakın konumda olan başka bir daireyi kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin iki adresine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

İki eski emniyet müdürü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.