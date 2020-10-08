Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ firarisi sözde üst düzey yöneticilerin Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki hücre evinde gizlendikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.

Örgütün kendi aralarında iletişim ağı olarak kullandıkları ByLock isimli programı kullanan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Hüsrev Salmaner, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şahısların mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık kıyafetlerini değiştirdikleri belirlendi. Ayrıca şahısların, başka bir daireyi daha kiraladığı ve orayı da kullandıkları tespit edildi.

Arama kararının ardından şahısların iki adresine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu da ele geçirildi.