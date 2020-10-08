Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Afrika salgında kaderine terk edildi"

Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edildi.https://t.co/teHuMfwIAB pic.twitter.com/Mh2gdLbIr5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 8, 2020

"Salgın sürecinde 45 Afrika ülkesine destek verdik"

Bugüne kadar 1,5 milyon civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Şahsım ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Afrikalı kardeşlerimiz için taziyelerimi sunuyorum. Koronavirüs salgınının en sancılı döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken dost ve kardeş ülkelerin de yardımına koştuk. Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik. Salgın sürecinde 45 Afrika ülkesine destek verdik. Türk malı solunum cihazlarının maske ve tulumların Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıları görmekten gururluyuz.Lojistik sıkıntılara ve karantina önlemlerine rağmen Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özveriyle çalışmalarını sürdürdüler.

"Türk sağlık sektörünün yıldızı giderek parlıyor"

Türkiye sağlam sağlık altyapısı ile salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur. Son 7 ayda hizmete aldığımız 14 hastane ve 10 ek hizmet binasıyla sağlık sistemimizi güçlendirdik. Sağlık turizmi konusunda fiyat kalite açısından Türk sağlık sektörünün yıldızı giderek parlıyor. Türkiye Afrika Sağlık Ortakları Platformu, sektörde kapsamlı ve kalıcı bir iş birliğine imkan sağlayabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık turizmi konusunda fiyat kalite açısından Türk sağlık sektörünün yıldızı giderek parlıyor. Türkiye Afrika Sağlık Ortakları Platformu, sektörde kapsamlı ve kalıcı bir iş birliğine imkan sağlayabilir.https://t.co/teHuMfwIAB pic.twitter.com/cUJ6mJzC3A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 8, 2020

Türk Hava Yolları 33 farklı noktaya uçuşlarını yeniden başlattı.

"Türk firmalarının Afrika'da üstlendiği projelerin toplam değeri 70 milyar dolara ulaştı"

Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolara ulaşmıştır. Yüz binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşmuştur. Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor.

"Türkiye son yıllarda savunma sanayiinde destan yazdı"

Savunma sanayii Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. Son 18 yılda savunma sanayiinde yaptığımız atılımlarla dışa bağımlılığımızı yüzde 70'lerden 30'lar düşürdük. Dünyanın ilk yüz savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. İHA-SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz.

"Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüştü"

Bin yılı aşan ortak tarihe rağmen maalesef Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüş, ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe öncelikle bu ön yargıları yıkarak başladık. Kıta sathında 12 olan büyükelçilik sayımızı 42'ye, ticaret müşavirliklerimizin sayısını ise 26'ya yükselttik.

"Tüm ülkeleri Azerbaycan'ın yanında olmaya çağırıyoruz"

Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştırma çabalarının bir karşılığı yok. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Tüm ülkeleri Azerbaycan'ın yanında olmaya çağırıyoruz.