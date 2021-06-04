Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Selahaddin Gülen, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel saldırı suçundan da aranıyordu

Selahaddin Gülen, FETÖ'nün gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlıyordu. Aynı zamanda elebaşı Gülen’in sözde özel kalemi olan Cevdet Türkyolu’nun kayın biraderiydi.

Yeğen Gülen, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkiliydi. Gülen’in, örgüt elebaşı Gülen’in talimatı ve örgütün gizli yapılanmasının yardımıyla Türkiye’den yurt dışına kaçmıştı.

Gülen "Silahlı terör örgütüne üye olma"nın yanı sıra "Küçük Yaştaki Kız Çocuğuna Cinsel Saldırı" suçundan da aranıyordu.

Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yurtdışında yakalanıp yurda getirilmişti.