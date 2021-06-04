Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın babası Şenol Sarılmaz'ı arayarak başsağlığı diledi.
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz için memleketi Aksaray'da cenaze töreni düzenlendi.
Güzelyurt ilçesinde gerçekleştirilen törene; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sarılmaz'ın naaşı, Ihlara beldesi mezarlığına defnedildi.
Erdoğan'dan başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze töreni sonrası şehidin babası Şenol Sarılmaz'ı arayarak başsağlığı diledi.