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Gündem
TRT Haber 25.10.2024 08:05

FETÖ elebaşı terörist Gülen gömüldü

Terörist Gülen'in cesedi Pensilvanya’da 25 yıldır terör merkezi olarak kullandığı çiftlikteki çukura gömüldü. Çiftliğe giden FETÖ'cülerin yüzlerini gizleme çabası dikkat çekti. FETÖ elebaşı, terör merkezine yakın bir hastanede ölmüştü.

FETÖ elebaşı terörist Gülen gömüldü

Vatansız olarak ölen FETÖ elebaşı Gülen, kaçak olarak yaşadığı ABD'de FETÖ ininde açılan çukura gömüldü.

ABD'nin farklı eyaletlerinden FETÖ’ye mensup teröristler, otobüslerle bölgeye taşındı.

Kendilerini gizlemeye çalıştılar 

FETÖ üyelerinin şapka ve gözlükle kendilerini gizlemeye çalıştığı görüldü. Terör merkezindeki çukura cesedin gömülmesi işlemine, aile fertlerinin de aralarında olduğu örgütün sözde üst düzey yöneticileri katıldı.

FETÖ elebaşı terörist Gülen gömüldü

Ceset burada daha önceden kazılan çukura yerleştirildi.

Terör örgütü, bu süreci örgütün dağılmadığı izlenimini vermek üzere kurguladı. Ancak bu çabaları az sayıdaki örgüt üyesinin gelişi ile boşa çıktı.

Başta 15 Temmuz Darbe girişimi olmak üzere bir çok terör eyleminin emrini veren terör elebaşı Gülen, pazartesi günü Pensilvanya’da bir hastanede ölmüştü.

FETÖ içinde kirli serveti paylaşmak için kavga sürerken, cesedi günlerdir morgda bekletilmişti.  

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