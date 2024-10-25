FETÖ elebaşı terörist Gülen gömüldü

Vatansız olarak ölen FETÖ elebaşı Gülen, kaçak olarak yaşadığı ABD'de FETÖ ininde açılan çukura gömüldü.

ABD'nin farklı eyaletlerinden FETÖ’ye mensup teröristler, otobüslerle bölgeye taşındı.

Kendilerini gizlemeye çalıştılar

FETÖ üyelerinin şapka ve gözlükle kendilerini gizlemeye çalıştığı görüldü. Terör merkezindeki çukura cesedin gömülmesi işlemine, aile fertlerinin de aralarında olduğu örgütün sözde üst düzey yöneticileri katıldı.

Ceset burada daha önceden kazılan çukura yerleştirildi.

Terör örgütü, bu süreci örgütün dağılmadığı izlenimini vermek üzere kurguladı. Ancak bu çabaları az sayıdaki örgüt üyesinin gelişi ile boşa çıktı.

Başta 15 Temmuz Darbe girişimi olmak üzere bir çok terör eyleminin emrini veren terör elebaşı Gülen, pazartesi günü Pensilvanya’da bir hastanede ölmüştü.

FETÖ içinde kirli serveti paylaşmak için kavga sürerken, cesedi günlerdir morgda bekletilmişti.