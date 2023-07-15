Devleti ahtapot gibi sardılar, hücre hücre örgütlendiler. Devlet içinde paralel bir yapı oluşturdular. Siyasilere, bürokratlara kumpas kurdular. FETÖ, 60 yıl önce devlet içinde yuvalanmaya başladı.

Örgüt, elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarıyla gün geçtikçe büyüdü, gelişti. Küçük yaşta beyinler yıkandı. Teröristler devletin her yanını kuşattı. Üstelik Türkiye dışında da etkiliydi.

"Evladını bize teslim et dendi"

FETÖ'nün yıllar içindeki gelişimini TRT Haber'e anlatan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, şunları kaydetti;

"En hassas olduğumuz iki motifi ana başlık seçti. Ve bunun üzerinden bir örgüt dizayn etti. Fetullah Gülen denilen katilin beraberinde hareket ettiği yapının temel söylemleri neydi? (Biz Türklüğü ve Müslümanlığı yayıyoruz.) Devletin bütün kurumları tek tek ele geçti. Hatta hatırlayın süreci Fetullah Gülen kasetlerindeki meşhurdu o zamanlar hep şu başlığı işliyordu. Önce yargıyı ele geçirmeliyiz. Bu boşa söylenen bir söz değildi. Kişiler ailelerinden toplandı. Eğitime para vermeyeceksiniz, çocuğun istikbali bizde, evladını bize teslim et dendi.

Neydi burada amaç? Amerika merkezli böyle yapılarla coğrafyaları dizayn etmek. Girilemeyen coğrafyalara girmekti. FETÖ’nün yaptığı en büyük ihanetlerden biri oydu. Bütün Türk dünyasına ve İslam dünyasına FETÖ üzerinden girmeyi başardı Amerika.

Ondan habersiz kuş uçmamaya başladı. İş adamı akademisyen vatandaş nereye giderse gitsin bu yapıyla karşılaşıyordu. Diğer ülkelerde de kurmuş olduğu okullarda aynı Türkiye'de olduğu gibi devşirdiği beyinleri Amerikalara götürüp o devletlerin başında sisteme oturtturmak üzere de hazırlık içindeydi Amerika. Her hata bir büyük hatayı getirdi beraberinde ve örgüt en sonunda en büyük hatasını yaptı.

Sayın Erdoğan bana göre sadece Türkiye’nin değil dünyanın İslam coğrafyasının Türk dünyasının kaderini de değiştirdi. Biz meramımızı iyi anlattık dünyaya. Biz hala onun mücadelesini veriyoruz. Diğer coğrafyalarda da var yapılacak işler ve yapılıyor. Ama ülkemizde de var. Devlet şu an mücadeleyi çok ciddi bir boyuta getirdi ama bittiğini ne ben ne bir başkası asla söyleyemez."

Teröristler bir bir yakalanarak cezaevlerine konuldu

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk davaları, 17-25 Aralık kumpası, MİT tırlarının durdurulması. Örgüt bu hamlelerle tek tek devlete başkaldırdı. Devlet FETÖ'nün bitirilmesi konusunda kararlıydı. Dersanelerin kapatılmasıyla örgütle topyekün mücadeleye girişildi. Örgütün yaptığı operasyonları yürütenlerle mücadele kapsamında geniş çaplı operasyonlar başlatıldı. Teröristler bir bir yakalanarak cezaevlerine konuldu.

Darbe üstüne darbe alan örgüt son hamlesini 15 Temmuz'da yaptı. Hain darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlar ve ihraçlarla devlet teröristlerden temizlendi.

Tüm omurgası kırılan terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Haber: Hilal Yıldırım