Parçalı Bulutlu 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.08.2025 15:24

Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice-Benfica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Samsunspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle eşleşti.

Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Feyenoord'u (Hollanda) geçmesi halinde play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, play-off'a kalması halinde ilk maçı kendi sahasında yapacak.

Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.

Eşleşmeler şu şekilde:

Şampiyonlar yolu

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

Lig yolu

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu kurası da çekildi.

Organizasyona play-off turunda dahil olan Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasındaki 3. tur eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)

Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka) / Sigma Olomouc (Çekya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Samsunspor

Aberdeen (İskoçya) / FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Genk (Belçika)

Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka) / RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan) / CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda) / Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)

Hacken (İsveç) - Brann (Norveç) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)

Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda) / PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)

ETİKETLER
Fenerbahçe Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Şampiyonlar Ligi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sonuçlarına ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:47
6 ayda yaklaşık 99 bin yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı
15:40
Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Otoyol trafiğe kapatıldı
14:56
Çinli turistlerden Türkiye'ye yoğun ilgi
14:48
Şanlıurfa'da klima çalıştırmayan toplu ulaşım araçlarına ceza
14:55
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 94 artarak 60 bin 933'e çıktı
14:24
İstanbul'un trafik çilesine yeni çözüm: Otobüs öncelikli yol
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım almak için Netzarim Koridoruna akın etti
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım almak için Netzarim Koridoruna akın etti
FOTO FOKUS
41 yıla sığan asırlık ömür: Enver Paşa
41 yıla sığan asırlık ömür: Enver Paşa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ