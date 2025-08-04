Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Feyenoord'u (Hollanda) geçmesi halinde play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, play-off'a kalması halinde ilk maçı kendi sahasında yapacak.

Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.

Eşleşmeler şu şekilde:

Şampiyonlar yolu

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

Lig yolu

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu kurası da çekildi.

Organizasyona play-off turunda dahil olan Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasındaki 3. tur eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)

Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka) / Sigma Olomouc (Çekya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Samsunspor

Aberdeen (İskoçya) / FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Genk (Belçika)

Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka) / RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan) / CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda) / Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)

Hacken (İsveç) - Brann (Norveç) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)

Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda) / PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)