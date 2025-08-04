Bakan Yerlikaya Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştüklerinin bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakan ile Bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere iş birliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili iş birliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk.

Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."