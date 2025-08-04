Parçalı Bulutlu 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.08.2025 13:16

Bakan Yerlikaya Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştüklerinin bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakan ile Bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere iş birliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili iş birliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk.

Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Bakan Yerlikaya Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Suriye
Sıradaki Haber
Bakan Fidan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:59
Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
13:37
İşgalci İsrail, temmuzda Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 1821 saldırı gerçekleştirdi
13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sonuçlarına ilişkin paylaşım
13:13
Bakan Fidan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
13:37
Bakan Uraloğlu: Uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanmasını tavsiye ettik
12:58
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10'u yardım dağıtım noktasında 22 kişi hayatını kaybetti
Akademisyenler kenelerin hastalık bulaştırma yüzdelerini araştırıyor
Akademisyenler kenelerin hastalık bulaştırma yüzdelerini araştırıyor
FOTO FOKUS
41 yıla sığan asırlık ömür: Enver Paşa
41 yıla sığan asırlık ömür: Enver Paşa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ