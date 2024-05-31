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Gündem
AA 31.05.2024 18:29

Fenerbahçe İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Yolun açık olsun." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her şey için teşekkür ederiz İsmail Kartal. Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçen ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı-lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin."

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Fenerbahçe İsmail Kartal Süper Lig
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