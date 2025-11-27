Fenerbahçe Ferencvaros ile berabere kaldı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırladı.

Fenerbahçe, Macaristan ekibi ile 1-1 berabere kaldı.

Temsilcimizin beraberlik golünü 69. dakikada Talisca kaydetti.

Ferencvaros golü ise 66. dakikada Varga'dan geldi.

Jhon Duran kırmızı kart gördü

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken ilk 25 dakikada pozisyon olmadı. İlk yarının ikinci bölümünde rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, gol bulmayı başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 66. dakikada Varga'nın golüyle öne geçti. Golün hemen ardından 69. dakikada Talisca ile rakibine cevap veren sarı-lacivertlilerde 90+1. dakikada Jhon Duran kırmızı kart gördü. Son bölümde rakip yarı sahada oynayan ve burada pozisyonlar üreten Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 8'e yükseltti.

Yiğit Efe tam not aldı

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, Ferencvaros karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de mücadele eden 21 yaşındaki savunmacı, kritik müdahaleleriyle göz doldurdu.

Genç oyuncu, 73. dakikada sakatlanarak kendini yere bıraktı ve 76. dakikada yerini alkışlar arasında Mert Müldür'e bıraktı.

Levent, Avrupa'da ilk kez

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Levent Mercan, ilk Avrupa maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon Avrupa listesine dahil edilmeyen Levent, bu sezon eleme müsabakalarında kadroda bulunmuş ancak süre alamamıştı.

Cenk Tosun'un sakatlığıyla Avrupa listesine tekrar dahil edilen Levent, 60. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olurken bu kulvarda ilk kez süre aldı.

Talisca, Avrupa Ligi'nde de attı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü kaydetti.

Ligde 6 golü bulunan deneyimli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda da Feyenoord ağlarını havalandırmıştı.

Müsabakanın 69. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de skor katkısı verdi.