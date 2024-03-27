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TRT Haber 27.03.2024 13:26

Fatih'te kadını darp eden ve dini değerlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Fatih'te bir kadını darp edip dini değerlere hakaret eden kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Fatih'te kadını darp eden ve dini değerlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Fatih'te bir kadının darp edilmesi ve kutsal değerlerimize küfür edilmesi" olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, olayı gerçekleştiren 32 yaşındaki A.Ü.Ş'nin gözaltına alındığını ve adli makamlara sevk edildiğini aktardı..

Yapılan incelemede, şüpheli şahsın işyeri sahibinin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve "İşyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu, ayrıca şahsın "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, masum insanlara saldıran, kadınlara şiddet uygulayan, dini ve manevi değerlere hakaret eden kim olursa olsun adalet önünde hak ettiği cezayı çekeceğini vurguladı.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı İstanbul
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