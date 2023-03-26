Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden beri söylediğimiz söz vardı. Buda biz mevcut iktidar gitsindi ne olursa olsun diyen bir parti değiliz.

Bir iktidar düşürülsün ondan uzaklaşılsın diye siyaset yapmıyoruz. Projelerimiz var planlarımız var bunlar yapılsın diye uğraşıyoruz.

Bunları başka partiler yapmasın biz yapalım gibi bir inadımız da hiç olmadı.

Prensiplerimiz dediğimiz mutabakata vardığımız maddeler bizim yıllardın ana söylemlerimiz.

Cumhur İttifakının iktidarı kazanması halinde bu mutabakatın olması için çaba göstereceğiz sözünü aldıktan sonra böyle bir inat peşinde olmamız mümkün olmaz. Bu seçimle beraber inşallah meclise girip bunların takipçisi olacağımızı umut ediyoruz.

Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim oldunuz suçlamasını istemedik.

Milli görüş çizgimizle Millet İttifakının görüşü taban tabana zıt. Millet İttifakıyla ilgili bizim eleştirilerimiz uzun zamandır var.

Millet İttifakının en büyük partisinin genel başkanına soruluyor LGBT’nin Türk aile yapısına zararı var mı? Ne münasebet Türk aile yapısına bir zararı yoktur diyor.

Buraya kadar saydıklarımızın bizim milli görüş çizgimize uymasının imkanı yok. 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kuran öğretmek çağ dışılıktır.

Böyle bir şeye müsaade edilemez yine Millet ittifakının görüşüdür. Yine bir diğer genel başkan iktidar olduğumuzda İHA’lara SİHA’lara dokunacağız diyor. İHA’lar SİHA’lar Erbakan hocamızın en önemli projelerindendir.

Diğer taraftan da bizim şu deklarasyonda ortaya koyduğumuz maddeler temel söylemlerimiz.

İlk işimiz İstanbul sözleşmesini yeniden yürürlüğe koymak diyor. İstanbul sözleşesinin maddesi Milli Görüşe aykırıdır.

Bunu gelir gelmez tekrar getireceğim diyor. Milli görüş partisi olan bir parti buna nasıl tamam diyor.

Biz partimizi kurduğumuzdan beri dedik ki Saadet Partisi’nin Milli Görüşü temsil edecek yetkisi kalmamıştır. Zaten partimizi kurmamızın sebebi de onların Milli Görüşü temsil edememesidir.

Bizim eksik gördüğümüz noktaları mutabakat metnimize yazdık. Eksikleri tamamlamak için, yanlışları düzenlemek, doğruyu da tebrik etmek için çıktık yola.

8 başlı bir sistemi getireceğim diyorsunuz. Genel başkanlardan birisi ifade etti, biz sıradan bir başkan yardımcısı olmayacağız dedi. Şimdi siz hepsinden onay alacaksınız. Anayasada karşılığı olmayan bir şekilde 7 kişiden onay alacak. Sizin en büyük vaadiniz yeniden parlamenter sisteme dönmek ama bir yandan da başkan yardımcılığı üzerinden bir seçim yürütüyorsunuz. Nereden baksanız bir tutarsızlık.

Erbakan hocamızın çizgisini devam ettirmek demek onun savunduğu prensipleri hayata geçirmek demek.

Biz de inşallah güçlü bir şekilde mecliste temsil edilerek bunların yapılması için takipte olacağız. Mecliste olursak çok daha büyük hayırlara vesile olup şerlere fren olacağız.

Ayrıntılar geliyor...