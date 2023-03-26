Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih Erbakan, TRT Haber'e konuk olacak
[Fotograf: AA]
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, saat 22.00'de TRT Haber'e konuk olacak.
Yeniden Refah Partisi, dördüncü parti olarak Cumhur İttifakı'na katıldı.
Parti Genel Başkanı Fatih Erbakan da 24 Mart'ta Cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıkladı.
Erbakan, gündeme dair gelişmeleri ve seçim sürecini saat 22.00'de TRT Haber'de değerlendirecek.
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