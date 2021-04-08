Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 17:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih, Amasra-1 kuyusunda sondaja başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı” açıklamasını yaptı.
Bakan Dönmez haberi Twitter hesabından duyurdu.
Dönmez paylaşımında, “Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... Rastgele” ifadelerini kullandı.
Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 8, 2021
Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... ????????
Rastgele #FatihKaradenizde
Etiketler: Fatih Dönmez Sondaj
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