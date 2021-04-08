Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz'ın yanı sıra "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması"nda dereceye girenler de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiraz'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
Erdoğan, yarışmada dereceye girenlere de teşekkür belgesi verdi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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