Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
D-8'in '10 Yıllık Yol Haritası' kabul edildi
Türkiye'nin içinde olduğu Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatını daha güçlü hale getirmeyi hedefleyen D-8 10 Yıllık Yol Haritası kabul edildi.
D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.
D-8 ülkeleri, Dakka bildirisiyle ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ile mücadele etme iradesini teyit etti.
Dakka Bildirisi'nde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 hedeflerinin desteklenmesindeki liderliği ve özverili çabaları için derin teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 15:33
- 15:21
- 15:17
- 15:12
- 15:01
Sıradaki Haber
Günlük vaka sayısı en yüksek seviyesine ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz