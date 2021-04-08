Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesini kabul etti
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesi ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hazır bulundu.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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