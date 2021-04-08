Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hazır bulundu.

