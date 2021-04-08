Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin uzatılması talebi
Darbe imalı bildiri soruşturmasında 10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılması için savcılık talepte bulundu.
Cumartesi günü, gece yarısı darbe imalı bildiri bildiri yayımlayan 104 amiralden 10'unun Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Emekli amiraller, gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılması için savcılığa sevk edildi.
Amiraller, "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak" ile suçlanıyor.
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