Cumartesi günü, gece yarısı darbe imalı bildiri bildiri yayımlayan 104 amiralden 10'unun Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Emekli amiraller, gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılması için savcılığa sevk edildi.

Amiraller, "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak" ile suçlanıyor.