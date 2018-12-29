Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da bir kullanıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nde (CİMER) bir sorun olduğunu ve başvuruların kurumlara aktarılmadığını iddia etti.

Veli Gümüştaş isimli kullanıcının iddiasına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Veli Bey, CİMER sistemine bugüne kadar yapmış olduğunuz 791 başvurunun tamamı tarafımızca değerlendirilerek ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. CİMER'e olan bu ilginizden dolayı teşekkür eder, başvurularınızı 7/24 bekleriz.” dedi.

Veli Bey, CİMER sistemine bugüne kadar yapmış olduğunuz 791 başvurunun tamamı tarafımızca değerlendirilerek ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. CİMER'e olan bu ilginizden dolayı teşekkür eder, başvurularınızı 7/24 bekleriz. https://t.co/Mgg4ynsK6y — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 29 Aralık 2018

Kaynak: TRT Haber